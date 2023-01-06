Звезда Marvel записал ролик после инцидента со снегоуборщиком

Новый год начался для Джереми Реннера крайне неудачно. На актера наехала снегоуборочная техника и актеру потребовалась срочная госпитализация, передает Day.Az со ссылкой на starhit.ru.

Второго января актера доставили в больницу с тупой травмой грудной клетки и повреждениями ноги. Мужчина потерял много крови. Звезда "Мстителей" перенес срочную операцию и оставался в палате интенсивной терапии в критическом состоянии.

Накануне артист впервые вышел на связь - он опубликовал первое селфи с больничной койки. Похоже, голливудской знаменитости стало заметно лучше. Сегодня он разместил в соцсетях милое видео. На кадрах сестра массажирует Джереми голову.

"Моменты SPA для поднятия моего настроения. Спасибо, мама! Спасибо, сестра! Спасибо всем вам за вашу любовь", - пишет исполнитель роли Соколиного глаза в фильмах Marvel.

Несмотря на то, что актеру становится лучше, он все еще подключен к аппарату жизнеобеспечения: на его лице красуется кислородная маска, а на голове - полиэтиленовая шапочка. На правой стороне лица заметны синяки и царапины.

Пока Джереми Реннер залечивает раны, местная полиция разбирается в инциденте. Снегоуборочная машина конфискована, а специалисты пытаются найти неисправности и причину, по которой взбесившаяся техника покалечила голливудскую звезду.

Напомним, спас жизнь популярного актера сосед-доктор. Мужчина вовремя подоспел к месту трагедии, наложил на ногу пострадавшего жгут и вызвал скорую помощь.

Вполне вероятно, что Джереми планировал своими силами справиться с непогодой. Соколиный глаз владеет недвижимостью на озере Тахо в горах Сьерра-Невада, куда на днях обрушился снегопад и завалил близлежащие территории. Буйство природы оставило без электричество тысячи людей.