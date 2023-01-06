Продюсер и звукорежиссер Марк Кэппс застрелен полицией

54-летний продюсер и звукорежиссер Марк Кэппс был застрелен полицейскими в Нэшвилле. Об этом сообщает Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Полиция Нэшвилла заявила, что Кэппс был убит после того, как размахивал пистолетом в дверях. Ранее он, как утверждается, держал свою жену и взрослую падчерицу под дулом пистолета в доме.

Смерть продюсера произошла всего через два дня после ухода из жизни его брата. Кэппса разыскивали по обвинению в нападении при отягчающих обстоятельствах и похищении при отягчающих обстоятельствах. Представитель полиции рассказал, что звукорежиссер привел 60-летнюю супругу и 23-летнюю падчерицу в их семейную комнату под дулом пистолета примерно в 3 часа ночи и "сказал им, что если они кому-нибудь позвонят, он их убьет".