Кадры стрельбы на съемках клипа рэпера French Montana в США

По меньшей мере 10 человек были ранены в результате стрельбы на съемках клипа рэпера French Montana в американском штате Флорида. Об этом сообщают местные СМИ.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, по предварительным данным, стрельба произошла на парковке ресторана. На видео можно заметить несколько лежащих в крови без движений раненых людей. Место происшествия оцепили полицейские.

Известно, что телохранитель French Montana находится в тяжелом состоянии. По некоторой информации, ранения получил и рэпер Rob49, который находится в стабильном состоянии.



Предположительно, к стрельбе привела ссора. При этом конфликт разгорелся в другом месте, а затем перетек на парковку.