Семейный дом Билли Айлиш подвергся взлому с ограблением

Семейный дом американской певицы Билли Айлиш подвергся взлому с ограблением. Инцидент произошел накануне вечером в Лос-Анджелесе. Подозреваемый в совершении преступления уже задержан, сообщило 6 января издание Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Издание уточняет, что сведений о том, что именно было украдено из дома, пока нет. Правоохранительные органы проводят расследование по факту произошедшего. Также отмечается, что дом принадлежит родителям певицы, с которыми, по некоторым данным, девушка живет по сей день.

По данным телевизионной станции в Лос-Анджелесе KTLA, человек, сообщивший о краже со взломом, заметил, как неизвестный в темной одежде перепрыгнул через забор на территорию. Был ли кто-то дома в момент инцидента, неизвестно. Сообщений о пострадавших также не поступало, отмечает станция.