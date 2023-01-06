Николь Кидман сыграет агента ЦРУ в сериале «Львица»

Актриса Николь Кидман присоединилась к актерскому составу предстоящего сериала Тейлора Шеридана "Львица". Об этом пишет Variety, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сценарий проекта основан на реальной программе ЦРУ. Согласно описанию сериала, в центре сюжета - Круз Мануэлос (Лайсла Де Оливейра), пехотинец, завербованная в команду ЦРУ по работе с "Львицей" для помощи уничтожению террористической организации. Также одну из ролей сыграет Зои Салдана ("Аватар", "Стражи Галактики").

Кидман сыграет Кейтлин Мид, старшего руководителя ЦРУ, "которая долгое время играла в политические игры". "Львица" выйдет на стриминговом сервисе Paramount+.