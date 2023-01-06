Никиту Михалкова перевели в реанимацию

77-летний российский режиссер, телеведущий Никита Михалков оказался в реанимации московской больницы № 52, куда его перевели из ГКБ №67. Об этом в пятницу, 6 января, телеканалу "360" сообщил источник. По его данным, артист находится в сознании, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Источник уточнил, что у режиссера выявили грипп и признаки системного воспаления. Кроме того, есть проблемы с кишечником. За состоянием Михалкова наблюдают врачи", - говорится в сообщении.

Как рассказал собеседник "360", режиссер находится на низком потоке кислорода, дыхательный процесс идет нормально.