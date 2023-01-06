"Аватар 2: Путь воды" бьет кассовые рекорды в Азербайджане

Сеть кинотеатров премиум-класса CinemaPlus с 15 декабря приступила к показу одного из самых ожидаемых фильмов последних лет - "Аватар 2: Путь воды", который продолжает бить все кассовые рекорды в Баку и регионах страны, сообщили Day.Az в пресс-службе CinemaPlus.

Фильм "Аватар 2: Путь воды" можно также посмотреть в кинотеатре CinemaPlus, расположенном в торговом центре Deniz Mall с новейшей технологией 4DX, который является единственным представителем этой технологии во всём Закавказье. Технология 4DX является одним из самых захватывающих форматов в индустрии кино, вовлекающих зрителей в действие, происходящее на большом экране.

Отметим, что сиквел "Аватара" показывает впечатляющие результаты по сборам во всём мире. На сегодняшний день картине удалось собрать 1,5 миллиарда долларов.

Режиссер фильма - Джеймс Кэмерон.

В ролях - Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Сигурни Уивер, Джек Чемпион, Джеймс Флеттерс, Тринити Джо-Ли Блисс и обладательница "Оскара" Кейт Уинслет.

Сюжет: После принятия образа аватара солдат Джейк Салли становится предводителем народа на'ви и берет на себя миссию по защите новых друзей от корыстных бизнесменов с Земли. Теперь ему есть за кого бороться - с Джейком его прекрасная возлюбленная Нейтири. Когда на Пандору возвращаются до зубов вооруженные земляне, Джейк готов дать им отпор.