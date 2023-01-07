Звезда «Нормальных людей» Пол Мескал может сыграть главную роль в сиквеле «Гладиатора»

Ирландский актер Пол Мескал ведет переговоры о том, чтобы исполнить роль Люциуса в сиквеле оскароносного фильма "Гладиатор" Ридли Скотта. Об этом сообщает Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Режиссерское кресло ленты займет Скотт, который также станет продюсером вместе с президентом компании Scott Free Майклом Пруссом, Дугом Уиком и Люси Фишер. Сценарий написал Дэвид Скарпа.

Согласно источнику, 26-летний Мескал был одним из первых кандидатов, начавших переговоры с режиссером. Хотя Скотт продолжал встречаться с другими актерами, инсайдеры утверждают, что Мескал явно стал лучшим вариантом.

Отмечается, что в сиквеле Мескал будет играть сына Луциллы (Конни Нильсен) Люциуса, который спустя годы после событий оригинального фильма становится взрослым мужчиной. Этот персонаж также приходится племянником Коммоду (Хоакин Феникс), сыну римского полководца Марка Аврелия.

Наибольшую известность Мескалу принесла роль Коннела в мини-сериале Hulu "Нормальные люди", которая принесла ему номинацию на премию "Эмми".