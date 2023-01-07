Сериал «Уэнсдэй» официально продлен на второй сезон

Один из самых просматриваемых англоязычных сериалов "Уэнсдэй" официально продлен на второй сезон. Об этом Netflix объявил в коротком тизере, опубликованном в официальном YouTube-канале стримингового сервиса, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Грядет больше страданий", - говорится в анонсе.

Примерные сроки выхода второго сезона Netflix не сообщил.

Сериал "Уэнсдэй" рассказывает о подростковых годах Уэнсдэй Аддамс (Дженна Ортега), начинающей обучение в академии "Невермор". Героине необходимо не только научиться использовать свои экстрасенсорные способности, но и разгадать тайну происходящих в городе мистических событий, связанных с членами ее семьи.

Цифровой релиз "Уэнсдэй" состоялся 23 ноября на стриминговой платформе Netflix. В декабре шоу стало третьим сериалом, которому удалось достичь 1 млрд просмотров менее, чем за месяц.