Сериал «Уэнсдэй» официально продлен на второй сезон
Один из самых просматриваемых англоязычных сериалов "Уэнсдэй" официально продлен на второй сезон. Об этом Netflix объявил в коротком тизере, опубликованном в официальном YouTube-канале стримингового сервиса, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Грядет больше страданий", - говорится в анонсе.
Примерные сроки выхода второго сезона Netflix не сообщил.
Сериал "Уэнсдэй" рассказывает о подростковых годах Уэнсдэй Аддамс (Дженна Ортега), начинающей обучение в академии "Невермор". Героине необходимо не только научиться использовать свои экстрасенсорные способности, но и разгадать тайну происходящих в городе мистических событий, связанных с членами ее семьи.
Цифровой релиз "Уэнсдэй" состоялся 23 ноября на стриминговой платформе Netflix. В декабре шоу стало третьим сериалом, которому удалось достичь 1 млрд просмотров менее, чем за месяц.
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