Умер сыгравший в «Терминаторе» актер Эрл Боэн

Голливудский актер Эрл Боэн, снявшийся в трех частях кинофраншизы "Терминатор", скончался на 82 году жизни. Об этом 7 января сообщает портал TMZ со ссылкой на семью актера, передает Day.Az.

Актер скончался на Гавайях, причину смерти близкие Боэна не раскрывают.

Боэн родился в 1945 году в Нью-Йорке. В его фильмографии 200 картин. Наибольшую известность ему принесла роль врача-психиатра Питера Сильбермана в лентах "Терминатор" (1984), "Терминатор 2: Судный день" (1991) и "Терминатор 3: Восстание машин" (2003).

Актер также сыграл в фильмах и сериалах "Моя мачеха - инопланетянка", "Спасатели Малибу", "Санта-Барбара", "Странная парочка-2" и других.