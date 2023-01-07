Фееричный концерт Мири Юсифа

Народный артист Азербайджана Мири Юсиф (Мир Юсиф Мирбабаев) выступил с сольным концертом на сцене Дворца Гейдара Алиева в Баку, передает Day.Az со ссылкой на Trend Life.

Концерт артиста, у которого огромное количество поклонников, стал первым в новом, 2023 году. Мири Юсиф представил зрителям фееричное выступление с любимыми хитами, зажигательными танцами и световым шоу.

Программу народный артист открыл композицией "Xəzərəm", а затем вместе с ханенде Нурланом Намазовым исполнил песню "Küçələrə su səpmişəm". На вечере поклонников певца ждали и музыкальные сюрпризы. Так, впервые была исполнена новая песня "Bildim", и судя по реакции публики, это очередной хит. Ну, и конечно, на вечере прозвучали любимые хиты, под которые публика активно подпевала.

Мири Юсиф - артист с неповторимой харизмой, мощным зарядом энергии, которой он щедро делится со своими поклонниками. Его сольные концерты всегда собирают полные залы, проходят феерично и с неизменным аншлагом, а каждая новая исполненная им песня - стопроцентный хит.

Концерт народного артиста подарил публике незабываемые эмоции и заряд позитива.

Отметим, что сегодня, 7 января, состоится второй сольный концерт Мири Юсифа.