50 Cent и Эминем начали работу над сериалом по фильму «8 миля»
Рэперы 50 Cent и Эминем начали разрабатывать сериал на основе фильма "8 миля". Об этом 50 Cent заявил в интервью Big Boy TV, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Я собираюсь показать "8 милю" на телевидении, - сказал 50 Cent. - Это будет грандиозно. Я работаю. Это будет не пустышка. Я ставлю сто баллов. Думаю, это должно быть связано с наследием Эминема, потому что для меня важно, чтобы молодежь это поняла".
Он объяснил, что шоу станет современным пересказом фильма, и сравнил его с "Бель-Эйр" - перезагрузкой сериала "Принц из Беверли-Хиллз" от Peacock.
Фильм "8 миля" посвящен истории белокожего парня (Эминем), который покоряет рэп-баттлы Детройта. В 2003 году Эминем получил премию "Оскар" за лучшую песню к фильму.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре