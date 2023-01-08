50 Cent и Эминем начали работу над сериалом по фильму «8 миля»

Рэперы 50 Cent и Эминем начали разрабатывать сериал на основе фильма "8 миля". Об этом 50 Cent заявил в интервью Big Boy TV, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я собираюсь показать "8 милю" на телевидении, - сказал 50 Cent. - Это будет грандиозно. Я работаю. Это будет не пустышка. Я ставлю сто баллов. Думаю, это должно быть связано с наследием Эминема, потому что для меня важно, чтобы молодежь это поняла".

Он объяснил, что шоу станет современным пересказом фильма, и сравнил его с "Бель-Эйр" - перезагрузкой сериала "Принц из Беверли-Хиллз" от Peacock.

Фильм "8 миля" посвящен истории белокожего парня (Эминем), который покоряет рэп-баттлы Детройта. В 2003 году Эминем получил премию "Оскар" за лучшую песню к фильму.