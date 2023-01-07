Фанаты Селин Дион устроили протест у офиса журнала Rolling Stone

Фанаты канадской исполнительницы Селин Дион устроили митинг у офиса журнала Rolling Stone, редакция которого не включила артистку в список лучших певцов всех времен. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на портал NME.

В протесте приняли участие примерно полтора десятка человек, которые держали в руках плакаты с надписями "Как вы могли забыть Селин?" и "Спасите Селин". Поклонники также требовали устроить им встречу с журналистами Rolling Stone, запустили петицию в поддержку Дион и раскритиковали издание в соцсетях.