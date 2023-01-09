Умер актер Адам Рич

Адам Рич, актер, прославившийся в детстве, сыграв самого младшего члена семьи Брэдфорд, Николаса, в телевизионной драме "Восьми достаточно", скончался. Об этом пишет TMZ со ссылкой на судебно-медицинскую экспертизу округа Лос-Анджелес, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ему было 54 года.

Рич умер в субботу в своем доме в Лос-Анджелесе. Его семья не назвала причину смерти. Рич также появлялся в нескольких проектах и различных телефильмах в конце 70-х и 80-х годах: "Остров фантазий", "ЧиПы", "Маленькое чудо". Он занимался озвучкой в мультсериале "Подземелья и драконы".

Последним участием Рича на телевидении был эпизод в сериале "Спасатели Малибу" в 1993 году, после чего он на десять лет исчез с телевидения.

Позже он сыграл самого себя в комедии Дэвида Спейда 2003 года "Дики Робертс: бывший ребенок-звезда" и в том же году изобразил Крокодила Данди в сериале "Комедийная катушка".

Рич столкнулся с проблемами с законом из-за предполагаемой кражи со взломом в 1991 году. Согласно сообщению Los Angeles Times, его "телевизионный отец" из "Восьми достаточно", актер Дик Ван Паттен, внес залог тогда за него.