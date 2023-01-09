Никиту Михалкова лечат врачи певицы МакSим

Народный артист и режиссер Никита Михалков уже несколько дней в больнице. За это время появилось уже несколько версий диагноза 77-летнего Никиты Сергеевича. Но семья не озвучивает диагноз режиссера. Пресс-секретарь артиста заявил, что у Михалкова - грипп.

Как передает Day.Az со ссылкой на КП, Никиту Михалкова перевели в реанимацию 52-й больницы. Здесь установлено новейшее медицинское оборудование, а у врачей есть большой опыт. Именно здесь спасли певицу MaкSим (Марину Абросимову), которая поступила сюда с запущенной пневмонией после лечения в частной клинике.

При этом у MaкSим был отрицательный тест на коронавирус.