Стало известно о планах Брэда Питта завершить карьеру в кино

Актер Брэд Питт планирует "сделать шаг назад" от Голливуда после того, как продал контрольный пакет акций своей продюсерской компании Plan B Entertainment. Об этом сообщает таблоид Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам источника издания, актер намерен эмигрировать во Францию и полностью уйти из кино. "Подумывает заняться виноградником, искусством и изготовлением мебели. Просто хочет жить в этом мире", - подчеркнул собеседник издания.

Другой инсайдер отметил, что Питт хочет жить спокойной жизнью и в настоящее время решает, как для него будет выглядеть "полупенсионный возраст". По его мнению, актер, вероятнее всего, продолжит сниматься в кино, но будет "держаться подальше" от кинобизнеса.