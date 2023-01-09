Актер «Ганнибала» Хью Дэнси станет отцом в третий раз

Актеры Клэр Дэйнс ("Маленькие женщины") и Хью Дэнси ("Ганнибал") ждут третьего ребенка. Об этом сообщает People, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Знаменитости связали себя узами брака в 2009 году, у них двое сыновей - Сайрус и Роуэн. Сообщается, что 43-летняя Дэйнс беременна "после напряженного года" для актеров.