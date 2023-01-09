https://news.day.az/showbiz/1526728.html Актер «Ганнибала» Хью Дэнси станет отцом в третий раз
Актер «Ганнибала» Хью Дэнси станет отцом в третий раз
Актеры Клэр Дэйнс ("Маленькие женщины") и Хью Дэнси ("Ганнибал") ждут третьего ребенка. Об этом сообщает People, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Знаменитости связали себя узами брака в 2009 году, у них двое сыновей - Сайрус и Роуэн. Сообщается, что 43-летняя Дэйнс беременна "после напряженного года" для актеров.
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