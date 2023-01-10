Новый «Аватар» поднялся в топ-10 самых кассовых фильмов мира

Фильм Джеймса Кэмерона "Аватар: Путь воды" к концу минувших выходных заработал $1,7 млрд в мировом прокате. Об этом сообщает "Бюллетень кинопрокатчика", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сейчас картина поднялась в топ-10 самых кассовых фильмов мира: она занимает пятую строчку в рейтинге самых кассовых фильмов за рубежом и седьмое место в мировом прокате. Таким образом, в мировом прокате новый "Аватар" уже обогнал "Короля льва" 2019 года ($1,663 млрд) и "Мир юрского периода" 2015 года ($1,672 млрд). В международном прокате релиз заработал $1,19 млрд.