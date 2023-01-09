«Агент 007» из шестого фильма бондианы назвал претендента на роль Джеймса Бонда

Австралийский актер Джордж Лэзенби, сыгравший суперагента Джеймса Бонда в шестом фильме "бондианы" "На секретной службе Ее Величества" (1969), заявил, что следующим "агентом" 007 должен стать 32-летний Лиам Хемсворт. Претендента на эту роль он назвал в беседе с TMZ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам 83-летнего Лэзенби, у Хемсворта достойный послужной список и достаточно опыта, чтобы справиться с вниманием прессы. Кроме того, продолжил артист, как и Лэзенби, Хемсворт является "привлекательным австралийским парнем". "Он должен быть достаточно сумасшедшим, достаточно высокомерным, достаточно уверенным в себе и амбициозным, чтобы взяться за эту роль", - сказал актер, имея в виду, что сыграть Бонда после Дэниела Крейга, оставившего эту роль, будет нелегко.