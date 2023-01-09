Рианна представила лимитированную коллекцию для Супербоула

Певица Рианна выпустила коллекцию одежды специально для супербоула и сама снялась в рекламной кампании. Об этом сообщает WWD, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В лимитированной коллекции Game Day от Savage x Fenty представлены спортивные майки в стиле студенческой формы, толстовки, штаны, шорты и банданы. Одежда из новой линейки представлена в широкой размерной линейке - от XXS до 4XL.

В прошлом году 34-летняя Рианна и ее бойфренд A$AP Rocky впервые стали родителями. Сразу после рождения сына, певица вернулась к работе: записала альбом, выпустила клип и представила новую коллекцию белья. А 12 февраля Рианна впервые за 5 лет выйдет на сцену в перерыве финального матча за звание чемпиона Национальной футбольной лиги США. По словам инсайдеров, певица сильно волнуется и тщательно готовится к предстоящему выступлению: Рианна много времени проводит в студии звукозаписи, чтобы представить поклонникам новую песню.