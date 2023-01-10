Звезда «Дневников вампира» Иэн Сомерхолдер станет отцом во второй раз

Актер сериала "Дневники вампира" Иэн Сомерхолдер и актриса фильмов "Сумерки" Никки Рид станут родителями во второй раз. О радостном событии они объявили в социальных сетях, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Как вы все знаете, у меня довольно широкие границы в отношении социальных сетей. И это особенно сильно касается детей. Спасибо за то, что уважаете это. А еще я благодарна за весь тот оптимизм и доброту, которую вы излучаете. Некоторые вещи в нашей жизни просто слишком хороши, чтобы выкладывать их на всеобщее обозрение", - написала Никки Рид.

Актер тоже опубликовал трогательный пост, в котором рассказал о радостном событии: "Все, чего я когда либо хотел с момент своего детства, это иметь большую семью. Спасибо, Никки, за то, что сделала мне такой подарок. Второй раунд, мы уже готовы! Спасибо этому невероятному человеку за дар жизни и любви, за то, что она самая невероятная мама и за то, как усердно она работает для того, чтобы мечты сбылись".

Рид и Сомерхолдер поженились в апреле 2015 года. О первой беременности актрисы они объявили в мае 2017-го. У супругов родилась дочь. Девочку назвали Бодхи Солей.