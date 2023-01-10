https://news.day.az/showbiz/1527078.html Стало известно о состоянии Никиты Михалкова
Стало известно о состоянии Никиты Михалкова
Состояние российского режиссера Никиты Михалкова, госпитализированного 5 января, начало ухудшаться. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash, передает Day.Az.
По информации портала, при КТ у Михалкова обнаружили увеличение объема поражения легких и диагностировали идиопатическую пневмонию.
Помимо этого, режиссер страдает мерцательной аритмией. При отсутствии помощи у него мог развиться инфаркт, однако врачи следят за состоянием больного. По мнению врачей, состояние Михалкова тяжелое, но не жизнеугрожающее.
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