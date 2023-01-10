https://news.day.az/showbiz/1527082.html Marvel может снять спин-офф «Доктора Стрэнджа»
Marvel может снять спин-офф «Доктора Стрэнджа»
Киностудия Marvel может снять новый проект по комиксам про Доктора Стрэнджа. Об этом сообщает The Direct, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Согласно предположениям, многосерийный спин-офф "Доктора Стрэнджа" будет транслироваться на Disney+. Сюжет может быть основан на серии комиксов "Strange Academy".
В центре сюжета "Strange Academy" - Доктор Стрэндж, Доктор Вуду и Алая ведьма, которые помогают начинающим героям-волшебникам оттачивать свои навыки. В сериале одним из главных персонажей может стать Вонг.
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