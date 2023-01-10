Marvel может снять спин-офф «Доктора Стрэнджа»

Киностудия Marvel может снять новый проект по комиксам про Доктора Стрэнджа. Об этом сообщает The Direct, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно предположениям, многосерийный спин-офф "Доктора Стрэнджа" будет транслироваться на Disney+. Сюжет может быть основан на серии комиксов "Strange Academy".

В центре сюжета "Strange Academy" - Доктор Стрэндж, Доктор Вуду и Алая ведьма, которые помогают начинающим героям-волшебникам оттачивать свои навыки. В сериале одним из главных персонажей может стать Вонг.