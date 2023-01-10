Никола Пельтц сделала шаг к примирению с Викторией Бекхэм

Жена Бруклина Бекхэма Никола Пельтц ответила на поздравление от свекрови на фоне слухов об их непрекращающейся вражде. Об этом сообщает Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Никола Пельтц поблагодарила свою свекровь Викторию Бекхэм за поздравления с днем рождения. 9 января жена старшего сына Дэвида и Виктории Бекхэм отметила 28-летие. Несмотря на слухи о вражде, Виктория публично поздравила невестку, опубликовав в личном блоге совместное фото с Николой из личного архива.

"С днем рождения! Надеюсь, ты прекрасно проведешь этот день", - подписала снимок Виктория Бекхэм.

Спустя несколько часов именинница поблагодарила свекровь в разделе комментариев: "Большое спасибо!" - написала Никола, добавив три эмодзи-сердца.

Дэвид Бекхэм также поздравил невестку, опубликовав в личном блоге фотографию с семейного ужина. "Счастливого дня рождения", - написал футболист.

Самым теплым поздравлением в социальных сетях поделился муж Николы.

"Поздравляю с днем ​​рождения женщину, которая изменила мою жизнь. Я так сильно люблю тебя, детка, и мне так повезло, что я могу просыпаться и видеть твое великолепное лицо каждое утро", - написал Бруклин Бекхэм.