Продлен срок приема заявок на отбор исполнителя и песни на "Евровидение-2023" от Азербайджана

Общественная телерадиовещательная компания (İTV) продлила срок приема заявок на отбор исполнителя и песни, которые представят Азербайджан на международном конкурсе "Евровидение-2023", сообщили Day.Az в пресс-службе İTV.

Отметим, что İTV является официальным вещателем конкурса песни "Евровидение" в Азербайджане.

Исполнители и композиторы, желающие принять участие в отборе, до 22:00 15 января могут отправить свои выступления, сочиненные песни в демо-версии или новые песни в собственном исполнении, подготовленные для "Евровидения", на адрес электронной почты [email protected]

Демо-версии отправленных песен должны быть полностью готовы (текст, исполнение, хронометраж) и соответствовать правилам "Евровидения". Согласно правилам Европейского вещательного союза, хронометраж песни не должен превышать 3 минут. Песня не должна быть выпущенной в коммерческих целях до 1 сентября 2022 года, транслироваться на общественных ресурсах и в СМИ (телевидение, радио или интернет-ресурсы). Каждый принимающий участие в отборе должен предоставить краткую информацию о себе.

Отметим, что "Евровидение-2023" пройдет в Ливерпуле 9, 11 и 13 мая.