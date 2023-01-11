https://news.day.az/showbiz/1527397.html Фильм "Фабельманы" выиграл премию "Золотой глобус" в главной номинации
Фильм "Фабельманы" выиграл премию "Золотой глобус" в главной номинации
Кинолента "Фабельманы" (Fabelmans, 2022) Стивена Спилберга удостоилась премии "Золотой глобус" в категории "Лучший драматический фильм", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Трансляцию церемонии награждения вела во вторник телекомпания NBC.
Фильм Спилберга боролся за награду с кинолентами "Аватар: Путь воды" (Avatar: The Way of Water, 2022) Джеймса Кэмерона, "Элвис" (Elvis, 2022) База Лурмана, "Тар" (Tar, 2022) Тодда Филда и "Топ Ган: Мэверик" (Top Gun: Maverick, 2022) Джозефа Косински.
Победителя объявлял оскароносный режиссер Квентин Тарантино.
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