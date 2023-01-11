Самира Эфенди исполнила хит "Mata Hari" в эфире испанского телешоу

Азербайджанская певица Самира Эфенди (сценический псевдоним - Efendi), представлявшая нашу страну на конкурсе "Евровидение-2021" стала гостьей передачи "Mediafest Night Fever", выходящей в эфир на испанском телеканале "Telecinco", сообщили Trend в пресс-службе исполнительницы, передает Day.Az.

В рамках передачи Самира Эфенди и победительница местного проекта "Secret Story" Кристина Порта исполнили композицию "Mata Hari", с которой азербайджанская певица выступала на "Евровидении".

"Mata Hari" написана Эми ван дер Вел, Люком ван Бирсом и Тони Корнелиссеном (Нидерланды). В песне звучат азербайджанские национальные музыкальные инструменты - зурна и нагара, а также этнические мотивы на основе мелодии азербайджанского народного танца "Яллы". Наряду с этим, звучит фраза на азербайджанском языке: "Yalan da mən, yanan da mən, yaman da mən". "Mata Hari" - абсолютный хит в репертуаре Самиры Эфенди.