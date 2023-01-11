Дженнифер Лопес и Бена Аффлека заметили за продажей пончиков и кофе

Папарацци засняли Бена Аффлека и Дженнифер Лопес во время съемок рекламного ролика для компании Dunkin' Donuts. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Актер стал героем новой рекламной кампании сетевой кофейни. Накануне Бен Аффлек продавал пончики и кофе из специального окна для клиентов на машинах в Медфорде. Не снимая футболку с надписью "America Runs on Dunkin" под черным пальто, актер принес в подарок несколько коробок пончиков и различные напитки сотрудникам пожарной охраны.

"Я принимал активное участие в создании рекламного ролика, поскольку он написал сценарий, был режиссером и исполнителем главной роли", - рассказал Аффлек.

Вместе с актером в съемках приняла участие его жена, Дженнифер Лопес, которая помогала ему на кассе.