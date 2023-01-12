Джонни Депп «полностью опустошен» смертью Джеффа Бека

Источник сообщил People, что актер Джонни Депп "полностью опустошен" после того, как английский гитарист Джефф Бек скончался во вторник в возрасте 78 лет, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Также уточняется, что артист вместе с другими рок-музыкантами провел последние Дни Бека рядом с другом. "У них была действительно крепкая дружба, они были очень близки, и Джонни стал еще ближе Джеффу прошлым летом, когда они вместе гастролировали", - говорит инсайдер.

Как рассказал источник, болезнь Бека началась довольно быстро, и состояние музыканта ухудшилось всего за две недели. Британский гитарист-виртуоз Джефф Бек умер "после неожиданного заражения бактериальным менингитом" в возрасте 78 лет.