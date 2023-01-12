Сестра рассказала о состоянии Джереми Реннера

В семье рассказали о состоянии актера Джереми Реннера, сбитого снеугоборочной машиной, передает Fox News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам 52-летней сестры актера Ким, Реннер восстанавливается стремительно. "Если вы знаете Джереми, то знаете, что он боец ​​и не бездельник. Он превосходит все ожидания", - сказала она, добавив, что прогнозы о выздоровлении актера позитивные.

51-летнего актера доставили по воздуху в больницу 1 января после того, как он получил серьезные травмы на своем ранчо в штате Невада. Ему сделали операции после тупой раны груди и повреждения ноги. Выяснилось, что Реннер был сбит плугом снегоуборщика, когда пытался освободить свою машину от снега. В этот момент за рулем спецтехники сидел один из членов его семьи.