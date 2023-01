Бейонсе предлагала Бритни Спирс сняться в своем клипе

Певица Бейонсе попросила Бритни Спирс сняться в своем музыкальном клипе. Об этом сообщает Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В конечном итоге сотрудничество исполнительниц так и не состоялось по неизвестным причинам. Бейонсе и Спирс уже работали вместе раньше. В 2004 году дуэт исполнил хит группы Queen "We Will Rock You" в рекламе Pepsi с певицей Pink.

Спирс анонсировала долгожданное возвращение к творчеству в августе 2022 года, когда выпустила с Элтоном Джоном песню "Hold me Closer". Ремикс песню "Tiny Dancer", выпущенную Джоном в 1971 году, дебютировал на шестом месте в Billboard Hot 100, став первым синглом Спирс в топ-10 за десятилетие.