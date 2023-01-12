Азербайджанский исполнитель открыл в Англии вокальную студию

Азербайджанский исполнитель Эмин Эминзаде открыл в Англии собственную вокальную студию EMINZADA и готовится к выпуску нового альбома, сообщили Day.Az в пресс-службе артиста.

Наряду с занятиями по вокалу, Эмин Эминзаде знакомит обучающихся в студии с азербайджанской народной, классической и современной музыкой.

"Идея создать вокальную студию у меня зародилась давно, но никак из-за напряженного рабочего графика и учебы не было возможности реализовать задуманное. Мне очень нравится знакомить учащихся с азербайджанской музыкальной культурой, чтобы о ней больше знали и даже исполняли наши песни. В студии мы также организуем концерты. В дальнейшем у меня много планов, связанных с этой студией", - отмечает Эминзаде.

На данный момент исполнитель также работает над записью своего нового музыкального альбома, выпуск которого запланирован на февраль текущего года.

Напомним, что в 2020 году певец поступил в один из престижных вузов Лондона - Британский и ирландский институт современной музыки (British and Irish Modern Music Institute), который с отличием окончил. Эмин Эминзаде является лауреатом международных конкурсов в Азербайджане, Казахстане, Италии, Испании. Известный итальянский исполнитель Робертино Лоретти после концерта в Баку назвал Эмина "Робертино Азербайджана".

Эминзаде - выпускник Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли. Ранее он выиграл стипендию на обучение в США по программе обмена студентами, после чего отправился в Техас. Затем он поступил в American Musical and Dramatic Academy.

Эмин Эминзаде является автором всех композиций, которые исполняет.