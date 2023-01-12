Дженнифер Лопес и Бен Аффлек поработали в закусочной

Бена Аффлека заметили за прилавком кофейни у заправки. Обслуживать и без того удивлённых клиентов ему помогала супруга Джей Ло.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, жена была в достаточно простом наряде, но, как всегда, с идеальной укладкой и макияжем сыграла роль официантки. И это стало первой за 20 лет совместной съёмкой пары.

В начале двухтысячных союз Беннифер, как их прозвали в прессе, взорвали чарты клипом, съёмки которого так же проходили у одной из заправочных станций.