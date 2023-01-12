https://news.day.az/showbiz/1527870.html Дженнифер Лопес и Бен Аффлек поработали в закусочной - ВИДЕО
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек поработали в закусочной - ВИДЕО
Бена Аффлека заметили за прилавком кофейни у заправки. Обслуживать и без того удивлённых клиентов ему помогала супруга Джей Ло.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, жена была в достаточно простом наряде, но, как всегда, с идеальной укладкой и макияжем сыграла роль официантки. И это стало первой за 20 лет совместной съёмкой пары.
В начале двухтысячных союз Беннифер, как их прозвали в прессе, взорвали чарты клипом, съёмки которого так же проходили у одной из заправочных станций.
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