Николас Кейдж рассказал о возможном сиквеле триллера «Без лица»

Американский актер Николас Кейдж в интервью Collider поделился мыслями о потенциальном сиквеле фантастического триллера Джона Ву "Без лица", в котором он в 1997 году снялся вместе с Джоном Траволтой, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Думаю, что у "Без лица" должно быть продолжение с множеством твистов, поворотов и непредсказуемости. Если взяться за идею о потомках, чтобы у наших героев Кастора и Шона появились дети, и эти дети выросли, тогда это становится почти что трехмерными шахматами и тогда нас уже не двое, - Джон Траволта и я, - а четверо играющих в кошки-мышки и работающих на разных уровнях, и это становится еще более сложным. Думаю, в этой идее много плодородной почвы. У меня была вроде бы одна встреча по поводу сиквела в офисе, но с тех пор я ничего не слышал, так что не знаю, будет ли он снят", - рассказал Кейдж.

В сентябре 2019 года студия Paramount Pictures сообщила о планах сделать ремейк "Без лица" с новым актерским составом, однако от этой затеи впоследствии отказались. В феврале 2021 года появилась информация, что постановщик боевика "Годзилла против Конга" Адам Вингард выступит режиссером прямого продолжения оригинальной ленты о фэбээровце и террористе, которые меняются лицами в результате пластических операций.

По словам Кейджа, его более чем устраивает выбор режиссера: "[Вингард] великолепен, и, по-моему, у нас схожие вкусы. Мы похоже чувствуем. Мне понравилось все, что он сделал с "Годзиллой против Конга", и я думаю, что он умен". Также актер добавил, что Вингард "с уважением относится к кинематографу".

Ближайшим проектом Кейджа станет комедийный хоррор "Ренфилд" по мотивам "Дракулы" Брэма Стокера, где он исполнил роль знаменитого графа-вампира. Вместе с ним в картине снялись Николас Холт и Аквафина. Американский прокат фильма стартует 14 апреля.