Дочь Элвиса Пресли попала в больницу

Американская певица Лиза Мари Пресли - единственная дочь Элвиса Пресли - госпитализирована после остановки сердца.

Об этом сообщил портал TMZ со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По их данным, Лиза Мари Пресли была доставлена в больницу после того, как врачи скорой помощи прибыли к ней домой в связи с возможной остановкой сердца.

Как сообщает портал со ссылкой на источники, у 54-летней певицы произошла "полная остановка сердца". Отмечается, что Лиза Мари получает необходимую медицинскую помощь в больнице, однако неясно, в каком состоянии она находится.

Портал сообщил, что вчера Лиза Мари Пресли присутствовала на церемонии вручения премии "Золотой глобус", где премию за главную мужскую роль в драматическом фильме получил актер Остин Батлер, сыгравший в ленте "Элвис" (Elvis, 2022), которая рассказывает о жизни американского певца Элвиса Пресли.