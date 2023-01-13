https://news.day.az/showbiz/1528028.html Умерла единственная дочь Элвиса Пресли
Умерла единственная дочь Элвиса Пресли
Американская певица Лиза Мари Пресли - единственная дочь Элвиса Пресли - умерла в возрасте 54 лет. Об этом сообщил журнал "Пипл" на заявление матери певицы Присциллы Пресли, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"С тяжелым сердцем я вынуждена поделиться разрушительной новостью о том, что моя прекрасная дочь Лиза Мари покинула нас", - сказала журналу мать певицы.
Ранее портал Ти-эм-зи со ссылкой на источники сообщил, что Лиза Мари находится в искусственной коме после того, как у певицы произошла "полная остановка сердца".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре