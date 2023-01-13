Армянская провокация на конкурсе “Мисс Вселенная” 2023

Армянские провокации добрались и до конкурса "Мисс Вселенная".

Как передает Day.Az, в то время как красивейшие девушки планеты во время 71-го конкурса "Мисс Вселенная" 2023 в США показывали умопомрачительные дефиле в вечерних нарядах, представительница Армении, журналистка Кристина Аянян вышла на сцену с транспарантом "Армения за право на жизнь".

Кто запрещает Армении жить - вопрос, на который нет ответа даже у самих армян. Если же армянская модель имеет ввиду армян, проживающих на территориях, временно подконтрольных российским миротворцам, то они к Армении не имеют никакого отношения. На данный момент армяне в Карабахе являются заложниками беглого олигарха Рубена Варданяна, для которого прибыль важнее всего.

Если Аянян действительно печется за своих соотечественников, то ей было бы уместнее поднять вопрос незаконного пребывания Варданяна в Карабахе. Что можно было сделать и до, и после выступления на конкурсе, поскольку подиум - не место для политических лозунгов. Но представительница Армении предпочла быть инструментарием для продвижения интересов армянского лобби. Тем самым наведя тень на имидж популярного во всем мире конкурса.