Джек Николсон напугал друзей затворническим образом жизни

85-летний актер Джек Николсон напугал друзей своим затворническим образом жизни: пожилой артист практически не выходит из дома и не видится со знакомыми, пишет Radar, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Он ясно дал понять, что его дом - это его крепость. Но люди просто хотят, чтобы он вышел из дома и рассказал, как он. Или, по крайней мере, дал понять, что с ним все в порядке", - заявил источник из окружения Николсона.

По данным СМИ, артист большую часть времени проводит в своем доме и не появляется на публике. Друзья звезды "Сияния" переживают, что Николсон умрет в одиночестве.

Джек Николсон известен по главным ролям в таких культовых фильмах, как "Пролетая над гнездом кукушки" и "Сияние". Он был номинирован на премию "Оскар" рекордные 12 раз, став победителем трижды.