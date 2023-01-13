Джеймс Кэмерон назвал отличия «Аватара» от супергеройских блокбастеров

Канадский режиссер Джеймс Кэмерон назвал отличия "Аватара" от супергеройского кино. Интервью с ним было опубликовано на YouTube-канале B tv, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Кинематографист заявил, что его проект не похож на супергеройские блокбастеры. Он указал на то, что в кинокомиксах постоянно меняется антагонист, в то время как Кэмерону интересно демонстрировать в своей франшизе одного и того же главного врага - Майлза Куоритча.

"Один и тот же парень, верно? Один и тот же враг на протяжении всего повествования. Интересно смотреть, как он эволюционирует, а мы добавляем новых противников по ходу дела. Новых противников и союзников", - сказал Кэмерон.