Николас Кейдж о смерти своей бывшей жены Лизы Мари Пресли

Актер Николас Кейдж нарушил молчание после новости о внезапной смерти его бывшей жены и дочери Элвиса Пресли Лизы Мари Пресли. Свой комментарий о кончине экс-супруги он дал изданию The Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Звезда "Скалы" присоединился к звездам, публично высказавшихся о смерти Лизы Мари Пресли. Кейдж признался, что эта новость шокировала его, но он надеется, что Лиза теперь воссоединится со своим сыном, ушедшим из жизни летом 2020 года.

"Чудовищная новость. У Лизы был самый красивый смех из всех, который я когда-либо слышал. Она освещала собой этот мир, и я убит горем. Я нахожу некоторое утешение в надежде, что она воссоединилась со своим сыном Бенджамином", - поделился Кейдж.

Николас Кейдж и Лиза Мари Пресли были женаты на протяжении двух лет в период между 2002 и 2004 годами.