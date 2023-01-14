Джерард Батлер едва не сжег себе лицо на съемках фильма «Крушение»

Американский актер Джерард Батлер признался, что съемки в его новом фильме об авиакатастрофе "Крушение" подвергли его здоровье опасности. Об этом он рассказал в интервью вечернего шоу телеведущего Сета Майерса, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Батлер заявил, что во время съемок одной из сцен фильма он должен был чинить шасси самолета. Руки актера были испачканы жидкостью, которую он принял за искусственный съемочный реквизит. В реальности же это была синтетическая гидравлическая жидкость (создается на основе спирта и фосфорной кислоты), которой смазывают шасси.

Когда актер попытался стереть руками пот с лица, жидкость попала ему на кожу и едва не сожгла ее.

"Вдруг я ощущаю ее у себя в горле, в носу, а моя кожа просто горит. Это было очень больно. При этом я слышал, как находящиеся на съемках реальные пилоты кричали мне, чтобы я перестал прикасаться к себе руками, испачканными в этой жидкости", - рассказал Батлер.