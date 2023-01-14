Джон Ледженд и Крисси Тейген стали родителями в третий раз

Музыкант Джон Ледженд и его супруга, модель Крисси Тейген, стали родителями в третий раз. Радостной новостью певец поделился с поклонниками во время концерта, сообщает Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Утром в пятницу, 13 января, у Джона Ледженда и Крисси Тейген родился третий ребенок. "Какой благословенный день", - заявил музыкант со сцены во время концерта в тот же вечер. Ледженд признался, что провел много времени в больнице, не выспался, но, несмотря на это, "чувствует прилив энергии".

В августе прошлого года Крисси Тейген объявила о беременности спустя пару лет после выкидыша. Этот ребенок стал для модели и ее мужа, музыканта Джона Ледженда, третьим. У супругов есть двое детей - 6-летняя Луна и 4-летний Майлз. Оба были зачаты с помощью ЭКО.