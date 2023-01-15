Бывший стилист Аллы Пугачевой поделился подробностями жизни артистки в Израиле

После февральских событий 2022 года Пугачева с семьей переехала в Израиль. Звезда обосновалась в особняке на побережье Средиземного моря. Привыкшая жить на широкую ногу в России певица не стала экономить за границей. По слухам, жилплощадь виллы составляет около 1000 квадратных метров, а арендная плата за такой дом обходится хозяйке в миллион 200 тысяч рублей в месяц, передает Day.Az со ссылкой на starhit.ru.

При этом на родине у Аллы Борисовны остался замок в деревне Грязь, который тоже нужно содержать. По всей видимости, накоплений у 73-летней Примадонны хватает, чтобы вести роскошную жизнь. Подробнее о материальном состоянии артистки рассказал ее бывший стилист.

"Алла - умная женщина. Когда работала и зарабатывала, не думала, как многие из нас, что живет одним днем. Она всегда знала, что будет жить и жить дальше. Поэтому всегда откладывала "на черный день". И как в воду глядела. Этот "черный день" для нее настал. Теперь она просит об одном: "Вы, главное, меня поддерживайте!". А за ее деньги не волнуйтесь: там все нормально"", - сказал Джордж Ровалс.

По словам Ровалса, исполнительница хита "Позови меня с собой" в свое время неплохо заработала.

"Тем, кто распускает слухи о нищете Пугачевой, могу сказать: такие деньги, какие есть у нее, вам даже и не снились. Вы даже эти нули сосчитать не сможете", - отметил приятель артистки.

Также он уточнил, что на счет певицы систематически поступают проценты из банков - выходит приличная сумма. Имиджмейкер уверен, что если Примадонне нужны будут деньги, она в любой момент может выйти на сцену. А все разговоры о ее нищете Ровалс назвал полной чушью.

Алла Борисовна ведет беззаботную жизнь в Израиле, стараясь обходить стороной хейтеров. Она посещает концерты, проводит вечера в компании российских звезд, осудивших спецоперацию. Не забывает певица и о друзьях, оставшихся в России - она шлет им видеопоздравления и отправляет подарки на дни рождения.