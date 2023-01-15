Бритни Спирс устроила скандал в ресторане, вынудив Сэма Асгари сбежать

Американская певица Бритни Спирс устроила скандал в одном из ресторанов Лос-Анджелеса, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Посетители ресторана JOEY в Вудленд-Хиллз стали свидетелями нервного срыва Бритни Спирс. Сообщается, что 41-летняя певица была недовольна тем, что гости заведения узнали ее и стали снимать на телефоны. В какой-то момент Бритни настолько разозлилась, что стала кричать и размахивать меню. По словам очевидцев, ее поведение было "маниакальным", а речь совершенно бессвязной. Сэм Асгари не выдержал истерики жены и выбежал из ресторана, после чего за ним ушла и сама Бритни. Позже в заведение вернулся телохранитель пары, который оплатил их счет.

Спустя несколько часов после инцидента, Бритни Спирс выложила в личном блоге рисунок, на котором запечатлена одинокая девушка, сидящая за столиком в кафе. "Они говорили мне, что я не смогу, - и именно поэтому я сделала это", - подписала пост певица.