Младшая дочь Брюса Уиллиса поделилась новым фото больного актера

Младшая дочь американского актера Брюса Уиллиса выложила фотографию с отцом. Серией снимков девушка поделилась с подписчиками своих социальных сетей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, 28-летняя Таллула Уиллис порадовала поклонников Брюса Уиллиса, выложив несколько фотографий со своим знаменитым отцом. На снимках 67-летний Уиллис позирует в белой футболке, серых спортивных штанах и черных кроссовках. Таллула обнимает отца, одетая в широкие серые штаны и цветастую рубашку.

"Клуб высокой драмы - жизненные навыки - скрестили пальцы", - подписала пост Таллула Уиллис.

Весной 2022 года семья Брюса Уиллиса сообщила, что актер вынужден завершить свою карьеру в кино из-за того, что врачи диагностировали у него афазию (приобретенное расстройство речи, которое может возникнуть после повреждения мозга. - "Газета.Ru"). В заявлении, опубликованном дочерью актера Румер говорится, что заболевание "влияет на его когнитивные способности".

У Брюса Уиллиса пятеро детей: 33-летняя Румер, 31-летняя Скаут и 28-летняя Таллула от Деми Мур, а также 10-летняя Мейбл и 8-летняя Эвелин от второй супруги Эммы Хеминг.