Леонид Агутин публично признался в любви Анжелике Варум и поздравил с годовщиной

Певец Леонид Агутин признался в любви жене Анжелике Варум в годовщину отношений и опубликовал фото с ней в соцсетях. Артисты начали встречаться в 1998 году, а поженились в июле 2000 года, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru

"Нам сегодня 25. Уже и не знаю - это много или мало. Если бы меня спросили 25 лет назад, сказал бы, что это невозможно. А вот уже 24 года назад вполне мог допустить такой масштаб и не только. Я так благодарен за твою любовь ко мне и так трепетно храню свою любовь к тебе. Этого мягкого и сильного чувства близости и доверия отчаянно не хватает сейчас окружающему нас миру. Любовь моя, наша с тобой команда взяла серебро. Двигаемся к дальнейшим достижениям в том мире, уж какой есть", - написал музыкант.

В 2022 году в сети появились слухи о расставании супругов. Поклонники заметили, что Леонид Агутин стал чаще выходить в свет без Анжелики Варум, а потом артист выпустил песню со словами "Я закрываю между нами дверь". Но позже артист опроверг все домыслы, он сообщил, что трек написали группа "3333" и Саша Ли, который был его подопечным в 10-м сезоне шоу "Голос", и ни о каком разводе с женой речи не идет.

У Леонида Агутина и Анжелики Варум есть дочь, она давно живет в Майами, там она и решила стать певицей, пойдя по стопам родителей. В подростковом возрасте Елизавета-Мария основала свою рок-группу "Without Gravity" и выступала с коллективом на концертах в школах. А в 2021 году она получила американское гражданство, девушка делилась этой новостью в соцсетях.