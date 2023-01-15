В новой коллекции Dolce & Gabbana разглядели жилет Вассермана

Новая коллекция итальянского бренда Dolce & Gabbana развеселила пользователей сети, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Известно, что показ модного дома состоялся в Милане в рамках Недели моды, которая проходит с 13 по 17 января. На размещенном снимке видно, что один из манекенщиков марки прошелся по подиуму в жилете черного цвета с множеством карманов. Администраторы канала разглядели в вещи модели сходство со знаменитым жилетом телеведущего Анатолия Вассермана.

"Модельеры Доменико Дольче и Стефано Габбана наконец почувствовали дух времени и переосмыслили знаменитый жилет Вассермана", - говорится в публикации, набравшей более 90 тысяч просмотров за несколько часов.