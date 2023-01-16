Участник BTS Чимин выпустит дебютный сольный альбом

Участник музыкального коллектива BTS Пак Чимин выпустит сольный альбом. Об этом пишет NME, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сообщается, что альбом Чимина может выйти уже в феврале, однако представители лейбла Big Hit Music заявили, что пока нет точной даты релиза.

Пока нет никаких деталей предстоящего альбома. "Подробности будут объявлены, как только будет составлен точный график", - рассказали в лейбле.

Чимин выпустил ряд совместных треков за пределами дискографии BTS, в том числе трек "With You" с Ха Сон Уном и принял участие в песне Snoop Dogg и Benny Blanco "Bad Decisions" вместе с другими вокалистами BTS Джином, Ви и Чонгуком.