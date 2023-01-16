Международная касса «Аватара» догоняет сборы «Мстителей: Война бесконечности»

Фильм "Аватар: Путь воды" в минувший уикенд заработал в международном прокате еще $88,6 млн, и теперь его касса составляет $1,33 млрд. Об этом сообщает "Бюллетень кинопрокатчика", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Новый "Аватар" остался на пятой строчке в рейтинге самых кассовых фильмов за рубежом, однако уже на этой неделе обойдет по сборам кинокомикс "Мстители: Война бесконечности" с $1,37 млрд.

Мировые сборы проекта составляют $1,9 млрд, больше всего картина собрала в Китае ($211 млн), также в мировой топ-5 по сборам входят Франция ($120 млн), Германия ($106 млн), Корея ($92,7 млн) и Великобритания ($76,8 млн).