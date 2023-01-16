Шакира установила чучело ведьмы напротив дома бывшей свекрови

Колумбийская певица Шакира установила чучело ведьмы в натуральную величину на балконе своего дома в Испании. Отмечается, что кукла смотрит в сторону владений бывшей свекрови исполнительницы, матери испанского футболиста Жерара Пике. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Фанаты звезды предположили, что это был намеренный шаг. "Я плачу. В новостях говорят, что Шакира держит эту ведьму у себя дома в качестве присмотра за свекровью", - написал один из них.

Жители района также сообщили, что слышали, как Шакира включала песню, которую посвятила Пике и его новой девушке, "на полную громкость". В новом треке под названием "53", который певица выпустила в рамках своего проекта Music Sessions, говорится, что футболист "променял Ferrari на Renault Twingo", а "Rolex на Casio". Шакира также упоминает и мать Пике: "Ты оставил меня со свекровью, прессой у моей двери и долгами перед налоговиками".

Отмечается, что отношения между Шакирой и бывшей свекровью испортились после того, как последняя с радостью приняла новый роман сына.